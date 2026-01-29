◆2月に下がりやすい業種は？

2月相場は、3月決算企業の決算を控えて利益確定売りが増えるため、株価が下落する傾向にあるといわれています。今回は、値動きが激しい2月相場の中でも特に、株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避できるでしょう。

今回は、2月の株式相場においてどのような業種が下がりやすいのか、日経平均採用銘柄（225銘柄）の過去の株価データから統計的に検証してみました。

■検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）

■検証期間：2000年1月1日～2025年12月31日

■1銘柄当たりの投資金額：20万円

■買い条件：1月末の寄り付きで買い

■売り条件：25営業日経過後の翌営業日寄り付きで売り

1月末にある業種の銘柄を全て購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。検証対象の業種の勝率が50％以上で損益がプラスならば、2月は株価が上がりやすく、逆に勝率が50％未満で損益がマイナスならば、株価が下がりやすい月となります。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

◆2月相場の業種ワースト3

検証の結果、値動きが激しい2月相場の中でも、特に勝率の低かった業種を順に紹介します。

◆1位：繊維（4銘柄）

勝率：34.62％

勝ち数：18回

負け数：34回

引き分け数：0回

平均損益（円）：-4,925円

平均損益（率）：-2.46％

平均利益（円）：9,273円

平均利益（率）：4.64％

平均損失（円）：-12,441円

平均損失（率）：-6.22％

合計損益（円）：-256,098円

合計損益（率）：-128.05％

合計利益（円）：166,911円

合計利益（率）：83.46％

合計損失（円）：-423,009円

合計損失（率）：-211.51％

PF（プロフィット・ファクター）：0.395

平均保持日数：26.15日

◆2位：建設（9銘柄）

勝率：43.81％

勝ち数：99回

負け数：127回

引き分け数：4回

平均損益（円）：-2,606円

平均損益（率）：-1.30％

平均利益（円）：13,144円

平均利益（率）：6.57％

平均損失（円）：-14,967円

平均損失（率）：-7.48％

合計損益（円）：-599,492円

合計損益（率）：-299.75％

合計利益（円）：1,301,262円

合計利益（率）：650.66％

合計損失（円）：-1,900,754円

合計損失（率）：-950.41％

PF（プロフィット・ファクター）：0.685

平均保持日数：26.15日

◆3位：小売業（10銘柄）

勝率：49.12％

勝ち数：111回

負け数：115回

引き分け数：0回

平均損益（円）：-1,554円

平均損益（率）：-0.78％

平均利益（円）：12,026円

平均利益（率）：6.01％

平均損失（円）：-14,662円

平均損失（率）：-7.33％

合計損益（円）：-351,288円

合計損益（率）：-175.65％

合計利益（円）：1,334,858円

合計利益（率）：667.46％

合計損失（円）：-1,686,146円

合計損失（率）：-843.10％

PF（プロフィット・ファクター）：0.792

平均保持日数：26.15日

以上が、2月相場で不調だった3業種の検証結果です。検証結果を見てみると、3業種全ての勝率が50％以下です。3業種共に1トレード当たりの平均損益もマイナスになっています。したがってこの3業種は2月に下がりやすい傾向にあるといえるでしょう。

◆2月相場の低成績ランキング

では最後に、これらの業種の中でも特に下落傾向が強く、2月相場で軟調に推移する傾向がある銘柄をご紹介します。

表は、先ほどの検証において、勝率50％以下の銘柄のランキングです。平均損益がマイナスの銘柄が多く、2月に繊維、建設、小売業といった業種の銘柄をトレードする際は注意が必要でしょう。

株の売買を行う前に今回のように簡単な検証を行うことで、その投資がどの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか、事前に把握できます。検証を行ってから投資すれば、きっと安心感が違うことでしょう。皆さんも投資する際には一度検証してくださいね。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）