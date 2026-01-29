西武は29日、サイボウズ株式会社とユニフォームの袖広告のスポンサー契約を締結したと発表した。チームは2月1日(日)から始まる春季キャンプより、右袖に「kintone(キントーン)」のロゴが入ったユニフォームシャツを着用する。

▼ サイボウズ株式会社 青野慶久代表取締役社長 コメント

「このたび、2月1日（日）の春季キャンプより、オフィシャルスポンサーとして埼玉西武ライオンズを応援できることを大変うれしく思っております。埼玉西武ライオンズを運営する西武ライオンズさまは、2013年からのkintoneユーザーでもあります。西武ライオンズさまの業務効率化・DX支援に加え、広告スポンサーとして、ファンの皆さまとともに埼玉西武ライオンズを応援できることを楽しみにしています」

▼ 株式会社西武ライオンズ 代表取締役社長 奥村剛 コメント

「このたび、サイボウズさまとスポンサー契約を締結できたことを大変うれしく思います。サイボウズさまが掲げる『チームワークあふれる社会を創る』という企業理念と、当社が掲げる企業理念や球団運営には、共通する部分も多くございます。現場の『チームワーク』を支える強力なパートナーであるサイボウズさまのロゴを袖に纏い、共に戦ってまいります」

▼ 埼玉西武ライオンズ 隅田知一郎投手 コメント

「2月の春季キャンプから、サイボウズさまのロゴが入った新しいユニフォームを着用してシーズンに臨めることを、非常に心強く感じています。お話を伺い、球団の社員の皆さんがサイボウズさまのツールを使って、私たちがプレーする球場の運営やイベントの調整を支えてくれていることを知りました。まさに、球団全体がひとつの『チーム』として動くための力になっていただいていると感じています。右袖に刻まれたロゴと共に、ファンの皆さまに最高のチームワークをお見せし、勝利を積み重ねていけるよう精一杯プレーします」

▼ ユニフォームシャツ 袖広告スポンサー契約 概要

契約期間：2026年2月1日(日)～2027年1月31日(日)まで

備考：ビジターユニフォームの右袖にも同様のロゴが入る