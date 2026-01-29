さとう珠緒「『第3夫人にならない?』って言われた」　相手の男性は…

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#4が27日に配信された。

「第3夫人にならない?」

今回のスタジオゲストには、さとう珠緒と最上もがが登場。“結婚・家族”や“恋愛修羅場”をテーマにトークを展開した。

屋敷裕政(ニューヨーク)から「二股されたことは?」と質問されたさとうは「実は『第3夫人にならない?』って言われたことがある」と衝撃の経験を告白。相手の男性については「1人は内縁の妻の外国人で子どもが2人いて、もう1人は京都にいて、子どもも1人いた」と振り返った。

また「財産で揉めるのが嫌で籍は入れてないけど、『どう? 3番目に』と言われた」と明かし、「酔っ払ってるから本気か分からないけど、『マンション買ってあげるから』って」と回想。さらに、森田哲矢(さらば青春の光)から「何歳がぐらいの時ですか?」と聞かれると、さとうは「最近……去年」と打ち明け、スタジオを騒然とさせた。

『愛のハイエナ season5』#2は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

