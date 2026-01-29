@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手の獲得に成功した。投打に実力者を加えたこの補強について、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が言及した。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ドジャースはまず、ブルペンの強化のためにディアスと契約した。そして、外野強化のためにタッカーと契約しさらなる躍進を遂げた。フロントはチームの向上には高いハードルが課せられることを認識していたが、既に充実した戦力にさらに2人のインパクトのある選手を加えることができた」と言及。

続けて、「オフシーズンが始まり、さまざまな適合性、トレード市場、フリーエージェント（FA）市場について話し合ったとき、タッカーほど2026年のワールドシリーズ（WS）優勝のオッズを動かした選手はいなかった。（補強に動いたのは）彼の能力と才能、そして単に必要だったからだ」というフリードマン氏のコメントを紹介している。

今オフのドジャースはリリーフと外野が補強ポイントとされていたが、計画通りにテコ入れを実行できたことにフリードマン氏も満足しているようだ。

