ベンフィカに所属するウクライナ代表GKアナトリー・トルビンが、劇的な得点を決めた試合後の心境を明かした。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節（最終節）が28日に行われ、ベンフィカはレアル・マドリードと対戦。試合開始前は敗退となる29位に位置していたベンフィカは30分に先制点を許したが、36分にアンドレアス・シェルデルップが同点弾を挙げると、45＋5分にはヴァンゲリス・パヴリディスがPKを沈めたほか、54分にはシェルデルップが2点目を決めて2点差としたが、58分に再び失点してリードは1点となった。

このままリードして終盤を迎えたベンフィカだが、他会場の結果、得失点差の関係で敗退する位置にいたなか、試合終了間際にフリーキックのチャンスを得ると、ジョゼ・モウリーニョ監督からの指示もあって、GKトルビンが前線に駆け上がり、90＋8分にそのGKトルビンが頭で劇的ゴールをマーク。このまま4－2で試合は終了し、ベンフィカは劇的な得点で順位を24位に上げ、ギリギリで決勝トーナメントのプレーオフ進出を決めた。

なお、『UEFA.com』によると、GKトルビンはハンス・イェルク・ブット（3ゴール）、シナン・ボラト、ヴィンセント・エニェアマ、イヴァン・プロヴェデル（それぞれ1ゴール）に次いで、CL本大会で得点を記録した史上5人目のGKになったという。

試合後、GKトルビンは「何が必要なのかもわからなかった」と他会場の結果なども含めて、勝ち進むためにどういう状況なのかは理解していなかったことを明かしながら、次のように振り返った。

「トマス（・アラウージョ）とアントニオ（・シウヴァ）からは『1、1』と言われたけど、僕は『何を言っているんだ？』という感じだった。でも、皆が僕に前に行けと言っているのはわかった。監督も見えたので、前線に行って、ボックス内に入った」

「その後はもうわからない。なんと言ったらいいかもわからない。信じられない瞬間だった。ゴールを決めることなんて慣れていない。24歳だけど、これが初めてのことなんだ。信じられないよ」

【ハイライト動画】GKトルビンの劇的追加点でベンフィカがプレーオフに進出！