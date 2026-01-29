アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督がチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節を振り返った。28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

CLリーグフェーズ最終節が28日に行われ、すでに決勝トーナメントへのストレートインを確定させていたアーセナルはカイラト・アルマティ（カザフスタン）と対戦した。開始早々の2分にカイ・ハヴァーツのお膳立てからヴィクトル・ギェケレシュが先制点を決めると、PKで1点を返されたが、15分にベン・ホワイトのロングフィードを起点にハヴァーツが追加点。36分にはガブリエウ・マルティネッリがネットを揺らし、後半の反撃を1点に抑えて3－2で勝利した。

リーグフェーズを無傷の8連勝で終え、23得点と4失点はいずれも36チーム中トップの数字。アルテタ監督は圧巻の成績を収めたチームに「厳しい試合がいくつかあったが、非常に安定した最高のパフォーマンスを見せてくれた。この大会で8連勝することは珍しく、非常に難しいことだ。選手たちの働きを心から称賛する」と賛辞を送った。

また、この試合では右インサイドハーフとして先発出場したハヴァーツが1ゴール1アシストと躍動。今シーズンは開幕直後にひざを負傷した影響でここまで公式戦4試合の出場にとどまっているが、徐々にトップフォームを取り戻しつつある。アルテタ監督は「彼は前半非常に高いレベルでプレーしてくれた」と前置きしつつ、次にように称賛の言葉を続けている。

「彼が示してくれたクオリティ、チームとの連携、決めたゴール、アシスト。本当にポジティブなパフォーマンスだった。カイは様々なポジションにおける汎用性と脅威をもたらしてくれる選手だ。彼は占有できるエリアや他の選手との連携において他に類を見ない選手だ。さらにはリーグの事情や我々が目指す方向性について深く理解しているし、プレッシャーや様々な要求にも非常にうまく対応できる。今シーズンの後半戦において極めて重要な役割を担うだろう」

なお、アーセナルは決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）でドルトムント、オリンピアコス、アタランタ、レヴァークーゼンのいずれかと対戦する。

