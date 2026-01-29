マレーシアで“一夫多妻生活”を送る日本人男性、豪邸には夫人それぞれの寝室　夫人は1日おきに…　『愛のハイエナ season5』

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#4が27日に配信された。
“一夫多妻生活”を送る日本人男性の豪邸を訪問
番組では今回、ナ酒渚が近年経済発展エリアとして注目を集めるマレーシア・ジョホールバルで“一夫多妻生活”を送る日本人男性、たかさん(37歳)の豪邸を訪問。第1夫人・えりさん(39歳)、第2夫人・あやさん(43歳)、4人の子どもたちと家賃40万円の豪邸で暮らす“一夫多妻生活”の実態に迫った。
2025年8月に長年の夢だった海外移住を実現させたたかさんは、移住を機に2人の妻、子どもたちと共同生活をスタート。現在暮らす3階建ての豪邸には夫人それぞれの寝室があり、夫人は1日おきに順番でたかさんと一緒に寝ているという。
投資家として活動するたかさんは、「2000万円ぐらい溶かしたことがある」と語りつつ、現在の資産は「20億円」と明かす。そんなたかさん個人の寝室には、ベッドの上に驚くべき額の現金が積み上げられている光景が待ち受けていた。
あまりに生々しい光景に、渚は「え!? 本物!?」「子どもが見ていいやつかな」と動揺。現金を置いている理由について、たかさんは「モチベーションを上げるため」「トレードは孤独なので」と、驚きのモチベーション維持法を明かした。
『愛のハイエナ season5』#2は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
"一夫多妻"の37歳男性の顔面に衝撃！
驚きの寝室ベッドを大公開！
不思議すぎる生活に潜入🔍
ABEMA『愛のハイエナ season5』
毎週火曜夜11時から無料放送中！
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。