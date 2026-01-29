鹿児島県の西部、薩摩半島のほぼ中央に位置する日置市(ひおきし)は、日本三大砂丘の一つ、白砂青松の吹上浜と東シナ海に面するまち。妙円寺詣りや流鏑馬(やぶさめ)、薩摩焼や優れた泉質を誇る温泉などといった、いにしえの情緒と安らぎに満ちた貴重な資源を数多く有しています。

今回は、日置市にあるアウトドアパーク「フォレストアドベンチャー・吹上浜」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

多彩なコースにチャレンジ! 「フォレストアドベンチャー・吹上浜」について

フォレストアドベンチャー・吹上浜

・鹿児島県日置市吹上町中原1352-34

・アクセス：【車】九州自動車道「鹿児島IC」より約30分、南九州西回り自動車道「伊集院IC」より約25分

【公共交通機関】JR鹿児島本線「伊集院駅」→鹿児島交通「伊集院」バス停より、「加世田・枕崎ゆき」に乗車→「吹上浜(旧駅)」バス停にて下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

7つのサイトに57種類の豊富なアクティビティを備えたアウトドアパーク「フォレストアドベンチャー・吹上浜」。鹿児島市内中心部より車で45分程度と、アクセス利便性が良いのも特徴です。

森の中での遊びを通して、自分の行動と安全は自分で守るという自立心の育成と、森を冒険する非日常的な体験ができる施設です。

小学1年生以上(身長110センチ以上)から利用可能。ダイナミックでスリリングな難易度の高いコースと、やや難易度を抑えて家族みんなで楽しめるコースがあり、子どもから大人まで幅広い世代の人が楽しめます。施設内にはバーベキューフィールドがあり、樹上体験の前後にバーベキューを楽しむことも!

修学旅行や遠足、子ども会、部活動など団体でも利用でき、「森の中でのチーム活動を通じて、子どもたちの大きな成長を見ることができる」と、好評なのだとか。

自治体からのメッセージ

全コース制覇を果たすと「ひおき武将魂認定証」がもらえます! ぜひ遊びに来てください。

日置市のふるさと納税返礼品について

「フォレストアドベンチャー・吹上浜」で使える体験チケットを紹介します。

フォレストアドベンチャー・吹上浜＜トレックコース＞体験チケット

・提供事業者：株式会社MORETZ

・内容：【1】2名・60分 【2】4名・60分

・寄附金額：【1】2万円 【2】4万円

トレックコースを60分体験できるチケットです。自分の体力やレベルに合わせた難易度を選んで遊ぶことができるのも魅力!

今回は鹿児島県日置市の観光スポット「フォレストアドベンチャー・吹上浜」と、返礼品を紹介しました。森の中で本格的な樹上体験を満喫できるスポットで、時間内遊び放題だから気に入ったサイトで何度でも遊べるのもうれしいポイントです。返礼品の体験チケットを利用して、家族や友だちとコースに挑むのも良さそう! 気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者