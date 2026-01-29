ウェストハムは28日、ブラジル代表MFルーカス・パケタの移籍金に関してフラメンゴと合意したことを発表した。

パケタはメディカルチェックおよびフラメンゴとの個人条件に関する交渉の許可を得たとのこと。移籍形態は完全移籍と発表されている。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、フラメンゴはクラブ史上最高額の4200万ユーロ（約77億円）をウェストハムに支払い、パケタと5年契約を締結する見込みだという。

現在28歳のパケタはフラメンゴでプロデビューを飾り、ミランとリヨンを経て2022年夏にウェストハムへ完全移籍加入。初年度から攻撃の主軸として活躍し、ここまで公式戦通算139試合で23ゴール15アシストをマークしている。2024年5月には賭博規則違反の疑いでイングランドサッカー協会（FA）から告発されたが、審問を経て昨年夏に独立規則機関から無罪が言い渡されていた。

パケタの移籍金合意に際し、ウェストハムは次のような声明を発表している。

「ルーカスは昨年7月にFAによる不正行為への疑いが晴れたことを受け、個人的な理由と事情からブラジルに帰国して新たなスタートを切りたいと明言している。この容疑は解決まで2年間を要し、彼にとって大きな精神的負担となっていた。クラブとして残留を説得するためにあらゆる手段を講じたが、彼は退団を強く希望している。そのため、監督とクラブは渋々ながら、移籍要請を受け入れることにした」

「ウェストハムはルーカスのクラブ在籍期間中、とりわけこの2年半の間変わらず献身的にサポートしていた経営陣、選手、スタッフ、そして忠実なサポーターに感謝している」