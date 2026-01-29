UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第8節（最終節）が28日に行われ、次のラウンドに進出するする24チームが決定した。

リーグフェーズ上位8チームがベスト16に進出する一方で、9位から24位のチームはホーム＆アウェイ形式で行われるノックアウトフェーズのプレーオフへ。プレーオフの組み合わせ抽選は1月30日（金）に決まり、試合は1stレグが2月17/18日に、2ndレグが2月24/25日に行われる。

なお、プレーオフに進出した16チームは以下の通り。プレーオフに進出した上位8チームはシード組として、2ndレグをホームで戦うことができる。

▼ シード組

9位：レアル・マドリード（スペイン）

10位：インテル（イタリア）

11位：パリ・サンジェルマン（フランス）

12位：ニューカッスル（イングランド）

13位：ユヴェントス（イタリア）

14位：アトレティコ・マドリード（スペイン）

15位：アタランタ（イタリア）

16位：レヴァークーゼン（ドイツ）

▼ ノーシード組

17位：ドルトムント（ドイツ）

18位：オリンピアコス（ギリシャ）

19位：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）

20位：ガラタサライ（トルコ）

21位：モナコ（フランス）

22位：カラバフ（アゼルバイジャン）

23位：ボデ／グリムト（ノルウェー）

24位：ベンフィカ（ポルトガル）

組み合わせは、リーグフェーズ終了時点の順位によってペアリングされ、シード組の4つのペア（9位と10位、11位と12位、13位と14位、15位と16位）と、ノーシード組の4つのペア（17位と18位、19位と20位、21位と22位、23位と24位）を形成。「9位と10位」は「23位と24位」のいずれかと、同様に「11位と12位」は「21位と22位」と、「13位と14位」は「19位と20位」、「15位と16位」は「17位と18位」のクラブと対戦する。

この結果、リーグフェーズ最終節で対戦したレアル・マドリードとベンフィカがノックアウトフェーズのプレーオフでも再戦する可能性が出てきた。その他にも、パリ・サンジェルマンとモナコのフランス勢対決や、レヴァークーゼンとドルトムントによるドイツ勢対決などの同国対決が実現する可能性がある。リーグフェーズの順位で決定した対戦の組み合わせは以下の通り。

▼ 組み合わせ

レアル・マドリード | インテル 対 ボデ／グリムト | ベンフィカ

パリ・サンジェルマン | ニューカッスル 対 モナコ | カラバフ

ユヴェントス | アトレティコ・マドリード 対 クラブ・ブルッヘ | ガラタサライ

アタランタ | レヴァークーゼン 対 ドルトムント | オリンピアコス

【画像】最終順位とノックアウトフェーズのトーナメント表