お笑いタレントの明石家さんまが24日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。冬でも湯船に浸からない理由を明かした。

明石家さんま

自宅にある“立派”なお風呂「ちなみにハート型です」

本格的な寒さを迎え、「トイレやお風呂に暖房がない」とこぼしたさんま。そのため、急激な温度変化によるヒートショックが心配なようで、「シャワーの温度とかどうしよう? と。急に熱くしたらあかんのちゃうか? って……」と吐露。実は、普段からあまり湯船に浸からないそうで、「風呂に入るのもええねんけど。うちの親父もお風呂に入って、温度の変化で心臓のほうにきて亡くなってるから」とその理由を打ち明け、「そういう遺伝を一応持ってると思うねんな。だから、風呂はものすごい注意して入ったり」と気をつけている様子だった。

また、自宅の浴室について、さんまは、「立派な風呂があるんですけど。ちなみにハート型です」と照れながら告白。村上ショージが、「うわ、かわいい(笑)」と返すと、「20年前に作ってしまったんで。僕も50歳だったんで、ハート形にしたんですけど。今、70歳迎えて、俺はハート形の風呂に何年入ってんねん!」と自虐気味にツッコんで苦笑い。さんまは、旅先でもシャワーで済ますことが多いといい、「温泉に行っても、風呂にはほとんど入らない。シャワーで」と徹底っぷりを明かしていた。

