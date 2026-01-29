BACON(べーこん)は2月27日～3月29日、廃墟をアート作品へと昇華した写真展「変わる廃墟展 2026」を、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)で開催する。

同展は、今回で11周年を迎える。廃墟と聞くと、崩れゆく建物の印象や"心霊""不気味"といったイメージを思い浮かべる人が多いが、同展ではその先に潜む"美"に焦点を当て、従来の印象を覆す体験を提示する。

SNSで高い支持を得ている「toshibo(@JIYUKENKYU_jjp)」など実力派クリエイター15組が集結し、廃墟の魅力を多様な視点で提示する。世界遺産・軍艦島や海外の歴史的建築をドローンで捉えた「啝(@neji_jmaki_jdori)」の新作映像も公開。3月7日には、「toshibo(@JIYUKENKYU_jjp)」「Drone Japan(@Drone_JPN)」「えぬびい(@enuenuenubi)」ら人気クリエイターが、撮影の裏側や手法を解説する特別トークイベントも実施する。

展示作品：Drone Japan

同展で公開される各クリエイターの最新作を収録した「変わる廃墟展 2026」公式図録 - 特装版」(1,600円)も限定販売する。11周年を記念した特装仕様で、購入者には数量限定でクリアファイルをプレゼントする。

会場では限定のオリジナルグッズ販売も実施する。

営業時間は11:00～17:00、土曜のみ11:00～18:00。休館日は毎週月曜日。入場料は700円、3歳以下は入場無料。