リイトルが運営する別府温泉 杉乃井ホテル 杉乃井パレス館内の土産物店「別風ゆのや」は、店舗限定のオリジナル新商品「別風ゆのや かぼすパイ」を発売した。

かぼすパイ

同商品は、全国生産量の約90%を占める大分県産のかぼすを使用したサクッとした食感のパイ。まろやかな酸味と爽やかな香りが特徴のジャムを、120層に織り込んだパイ生地で包んで焼き上げた。個包装で、配りやすいのもポイントとのこと。