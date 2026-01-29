リイトルが運営する別府温泉 杉乃井ホテル 杉乃井パレス館内の土産物店「別風ゆのや」は、店舗限定のオリジナル新商品「別風ゆのや かぼすパイ」を発売した。
同商品は、全国生産量の約90%を占める大分県産のかぼすを使用したサクッとした食感のパイ。まろやかな酸味と爽やかな香りが特徴のジャムを、120層に織り込んだパイ生地で包んで焼き上げた。個包装で、配りやすいのもポイントとのこと。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
