ベストケンコーは、24歳以下の学生を対象とした学割キャンペーンを開始した。

思春期から青年期にかけては、身体やホルモンバランスの変化が大きく、肌トラブルや体調のゆらぎ、気分の浮き沈みなど、心身にさまざまな変化がおきやすい。そこで同社では、学生一人ひとりが自分の体調やライフスタイルに向き合い、無理のない形でセルフケアを始めることができるように同キャンペーンを実施する。

キャンペーン対象商品はサイト内全商品。3,000円上の購入で15%OFFとなる。