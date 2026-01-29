シンガポールのラグジュアリーライフスタイルホテル「The Singapore EDITION(ザ・シンガポール・エディション)」は2026年春先に向け、ダイニング＆エンターテインメントプログラムをアップデートする。

ザ・シンガポール・エディション 外観ファサード

主要な各施設において、メニュー刷新や新イベントを展開し、都会のリゾート体験をより深化させる。

「The ROOF」は、オーチャード・ロードを一望できるルーフトップバー＆レストラン。東京×ソウル・スマッシュバーガーなどの東南アジア料理を再構築したメニューが登場する。サンセットタイムには、トロピカルなカクテルアワーがスタート。宿泊者はもちろん外部ゲストも利用できる。

The Roof

「Lobby Bar」は、ピンクベルベットの背景が印象的な空間でのバー。感性豊かなゲストをイメージした14種類のカクテルに刷新され、キャビアをあしらった新作「Caviaroni」などを楽しめる。

Lobby Bar

「FYSH at EDITION」は、Lobby Barに隣接するレストラン。サステナブルなシーフード、肉、野菜を主役にしたコンテンポラリースタイルの料理を提供する。

FYSH at EDITIONサンルームエリア

FYSH at EDITIONでは毎月最終土曜日に、伝説のStudio 54を彷彿とさせるエネルギッシュなブランチ・イベント「Disco Brunch」を開催する。DJやダンサーのライブを背景に、インタラクティブなフードステーションやカクテルを堪能できる。

Disco Brunch - ディスコボール型のパンチボウルステーション

シグニチャー・バー「Punch Room」は、ナイトライフを愉しむゲストに向けて、パンチをナイトライフの楽しみ方の新スタイルとしてアップデートして提案する。3月1日まで、仏クリスタルブランド「バカラ」とコラボし、午年と春を祝う限定カクテルを4種提供する。バカラの象徴的なグラスで味わう特別仕様で、店内には新作コレクションも展示する。

Punch Room

「Wonder Room」は、感性を刺激する没入体験を提供するナイトクラブ。通年で展開される多様なイベントプログラムを通じて、シンガポール最新のナイトライフシーンを体感できる。