「ドジャースが認めてた」大谷翔平＆山本由伸、WBCでの酷使が予想されてい…

大谷翔平 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、侍ジャパンが正式にロースターを発表した。ロサンゼルス・ドジャースからは、大谷翔平選手と山本由伸投手が名を連ね、連覇を狙う日本代表の中核を担うこととなった。米メディア『ドジャー・ブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

大谷は早い段階からWBC出場を表明していたが、注目されていたのは山本だった。昨季の山本は、レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせて36試合に登板し、211イニングを投げ切った。いずれもキャリア最多で、ワールドシリーズでは第6戦、第7戦に連投するなど、極限の負担を背負っていた。

それでも山本は代表入りを決断し、「再び日本のユニフォームに袖を通すことに、大きな誇りと責任を感じている。WBCに向けて、このオフは最高の状態を作るために、しっかりと準備してきた。素晴らしい仲間、信頼できるコーチ陣と1つになり、頂点を目指す」とコメントしている。

大谷と山本は、2月27と28日に名古屋で行われる中日ドラゴンズとの強化試合からチームに合流する予定だ。日本はグループCに入り、3月6日から大会がスタートして連覇に挑む。

注目を集めるWBCだが、ボレリ氏は「デーブ・ロバーツ監督は、大谷と山本がWBCに出場する可能性について、球団が若干の懸念を抱いていることを認めていた。それでも、球団は彼らを支援する意向であると述べた」と言及した。

