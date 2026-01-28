@media (min-width: 768px) {

3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会。今月30日には選考委員会が行われ、同大会に出場する32校が決定する。昨秋の地方大会の結果で、出場当確と目される高校がある一方、当落線上に位置する高校も存在する。今回は、同大会の出場校を予想していきたい。

関東・東京地区（6校）

帝京（東京）

山梨学院（山梨）

花咲徳栄（埼玉）

専大松戸（千葉）

佐野日大（栃木）

横浜（神奈川）

関東・東京地区は、東京都大会を制した帝京（東京）、関東大会4強の山梨学院（山梨）、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、佐野日大（栃木）の5校は当確と言えるだろう。

帝京は、強打で東京大会を勝ち上がり、2011年夏以来の甲子園が有力視される。

山梨学院、花咲徳栄、専大松戸、佐野日大はそれぞれ各県を1位で突破し、関東大会でも好成績をおさめた。

残る1枠は、東京都大会準優勝の関東第一（東京）、関東大会8強の横浜（神奈川）、浦和学院（埼玉）、駿台甲府、甲府工（ともに山梨）の争いとなるが、ここでは昨年のセンバツ王者・横浜を予想する。

横浜は、準決勝で専大松戸に2-4と僅差で破れた。一方、駿台甲府、甲府工はコールド負け、浦和学院は優勝した山梨学院に3-6、関東第一は帝京に4-8で敗戦。最も少ない点差で破れたのが、横浜だ。

また、横浜は神奈川県大会を1位突破。同県でセンバツ当確となっている高校はなく、地域性の観点からも優位と言える。

最速154キロ右腕の織田翔希投手や池田聖摩内野手、小野舜友内野手など、前年度の主力が残っており、地力も高い。

対抗馬は関東第一、浦和学院となるが、それぞれ帝京、花咲徳栄と同都県の高校が出場当確と目されていることから、横浜が一歩リードと予想した。

