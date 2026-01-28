Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 正月は「ノーお餅！」発言にメンバー驚愕…大森元貴＆若井滉斗は何個食べた!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月19日（月）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しながら、昨年末の活動を振り返りました。年始の生配信（Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信）観ました！ みなさんの「素」が見えてとても楽しかったです。ミセス先生方はお正月はゆっくりできましたか？ あとお餅は何個食べましたか？ どんなお正月だったのか知りたいです！（熊本県 16歳 女の子）大森：どう？ りょうちゃん（藤澤）！ お正月はゆっくりできた？藤澤：お正月は……ちょっとだけゆっくりできました！大森：お餅は何個食べた？藤澤：今年、一個も食べてないです！大森：一個も!? マジで!?藤澤：うん！ ノーお餅！大森：“ノーお餅”って裏声ないから（笑）！若井：（声を絞り出すように）……マジ……!? ノーお餅……!?大森：（笑）。アホだなぁ、マジで（笑）。藤澤：え、二人は？大森：お餅は……何個食べたんだろう？ でも、結構食べたなぁ。いっぺんに食べるもんじゃないじゃん、お餅って。数えないよ、いちいち！藤澤：なんか怒ってる！ なんで（笑）!?若井：でも、食べた数は分かりやすいよね！大森：まあ、1個、2個……もっともっと、全然食べてる！若井：1個、2個じゃなくて（笑）？大森：1個、2個、3個、4個、5個ぐらい食べてる！若井：結構食べてるね（笑）！大森：え、若井さんは何個……。若井：（食い気味に）4個!!大森：数えてるの!?若井：数えてなくても、覚えてるよ！ お雑煮で1個。で、ノーマル焼き。大森・藤澤： “ノーマル焼き”……？若井：焼き餅！藤澤：ああ、醤油とかをつけて……。若井：あ、そうそう！ あと、お雑煮2個！大森：「お雑煮で2個」とかでよくない（笑）？若井：ちがうちがうちがう……。だったら、お雑煮3個になっちゃうね！大森：どういうこと？ 知らねーけど（笑）！若井：だから、1と2は別だから！ 別雑煮！大森：だって、1は2じゃないもんね。1は1だから！若井：そう！ みんな勘違いしてない？ 1が2だって！ いつから錯覚してたの？大森：1が1じゃないっていうのは、数学に詳しい人は提唱しちゃうからね！若井：いや、そうなんだよ！ 1は1じゃないからね！藤澤：そうなんですか？大森：みたいですよ！ 僕はよくわからないけど……（笑）。藤澤：なんの話（笑）!?＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info