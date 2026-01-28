トルコでレンタル生活を送っているカメルーン代表GKアンドレ・オナナに古巣復帰の可能性が浮上しているようだ。27日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。

現在29歳のオナナはバルセロナのカンテラからアヤックスを経て、2022年夏にインテルへ加入した。公式戦通算41試合でゴールマウスを守り、コッパ・イタリア制覇やチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出に貢献すると、2023年夏にアヤックス時代の恩師エリック・テン・ハフ氏に誘われる形でマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。しかし、不安定なパフォーマンスが続き、昨年夏にレンタルでトラブゾンスポルへ放出された。

今シーズン限りでレンタル契約が終了するオナナだが、ベルギー代表GKセンヌ・ラメンスが守護神に定着したマンチェスター・ユナイテッドに居場所はない模様。夏の退団が有力視される中、代理人は今週ミラノを訪れ複数の移籍の可能性について協議を進めており、インテル復帰も選択肢として浮上しているようだ。一方、2028年6月末まで残されているマンチェスター・ユナイテッドとの契約や給与が障壁になる可能性もあると報じられている。

インテルは元スイス代表GKヤン・ゾマーとの契約が6月末で満了となることから、“後釜”確保に向けて複数選手の動向を注視。トッテナム・ホットスパーに所属するイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオやアストン・ヴィラに所属するアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネス、日本代表GK鈴木彩艶らが獲得候補として浮上している。

イングランドでは難しい時間を過ごしたオナナ。マンチェスター・ユナイテッド退団が既定路線と報じられる中、新天地はどこになるのだろうか。