すみれ「情や愛に形が変わる」HIROMI＆FUKAMIと語った、恋愛における“許せない瞬間”の乗り越え方

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI）。2025年12月28日（日）、1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ この記事では、"今までは許せていたことが急に許せなくなる瞬間"などについて語ったパートを紹介します。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：恋愛や結婚生活において、今までは許せていたことが急に許せなくなる瞬間ってありませんか？ 例えば、お味噌汁をすする音とか……。すみれ：英語で最近流行っている言葉で「The Ick（ジ・イック）」（※）というのがあります。（※）好意を抱いていた相手に対して、ある瞬間に突然湧き上がる生理的な嫌悪感や「無理」という感情を指す英語のスラングHIROMI：インスタグラムでよく見ますね。すみれ：好きなときなら何でも許せるけれど、一度「The Ick」を感じてしまうと、もう全てが気持ち悪く感じてしまうとか。HIROMI：1つ出ると全部嫌になるやつですね。すみれ：日本語で言うと、最近若い子たちが言っている「蛙化現象（かえるかげんしょう）」（※）に近いかも？（※好きだった相手が自分に好意を持っているとわかった途端、急に気持ちが冷めたり、生理的な嫌悪感を抱いたりする心理現象）FUKAMI：プリンスがカエルになっちゃうわけよね（笑）HIROMI：でも、そもそも緊張感とかがあるのも、付き合って1、2年まででしょう。3年も経つと色々となくなっていきますからね（笑）。好きな気持ちを継続するのって難しいですよね。すみれ：でも、そこから情や愛に形が変わっていくものですから。変化した形もお互い大切にしていこうという想いがあれば、2人で乗り越えられそうですよね。番組では他にも年齢とともに変化する健康意識、HIROMI ＆ FUKAMIの重大ニュースなどについて語り合う場面もありました。