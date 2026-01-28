@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフを通じて、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手のトレード獲得が噂されている。フレディ・ペラルタ投手などの移籍候補が続々と新天地が決まるにつれ、スクバルへの注目度が高まっている様子だ。米メディア『モータシティ・ベンガルズ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。

ニューヨーク・メッツはジェット・ウィリアムズ内野手やブランドン・スプロート投手といった有望株を放出し、ミルウォーキー・ブルワーズからペラルタを獲得した。

[sp_ad]

ここで、大谷翔平選手ら豊富な戦力を揃えているドジャースなら、メッツを十分に上回るオファーを出せたはずだとの声があがった。しかしドジャースは、ペラルタの争奪戦に本格参戦することなく終わった。

ドジャースがペラルタに踏み込まなかったのは、スクバルが7月のトレード期限前に市場に出た場合に備え、有望株を温存するためではないかと推測されている。

噂が絶えないドジャースとスクバルの関係についてカンプベル氏は「戦力補強がほとんど進んでいないにもかかわらず、タイガースは地区優勝争いに加わるはずだ。これがドジャースが裏で動いている唯一の理由である。スクバル獲得への明確な道筋はないが、完全に扉が閉ざされるまでは、他の選手に切り替えるつもりはないだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】