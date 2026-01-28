ケツメイシRYO「心の持ちようで人生はどうにでもなる」新アルバム『ケツノポリス14』収録曲「もし」に込めた想いを語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。1月24日（土）の放送は、ケツメイシ・RYOさんが登場！ 1月28日（水）リリースのアルバム『ケツノポリス14』について伺いました。

◆「心の持ちようで人生はどうにでもなる」

遠山：1月28日水曜日に、14枚目となるニューアルバム『ケツノポリス14』がリリースされます。

遠山・潮：おめでとうございます！

RYO：ありがとうございます。

遠山：そのなかで、僕は6曲目の「もし」っていう曲が好きで、冒頭が“もし 余命僅かなら懸命に生きる”っていう歌詞から始まりますけど、自分も46歳になって「いつまで元気にやっていられるんだろう」とか、大切な人や好きな人とかにいつ会えなくなるか分からない、みたいなことをずっと……。

RYO：遠いとか忙しいとか言ってないで、やっぱり、会えるときに会ったほうがいいですね。

遠山：本当です。ただ、そう思っていても、忘れちゃったりするんですよ。

RYO：そうなんです。

遠山：だから、この「もし」を定期的に聴けば、“あ、そうだ”って思い出させてくれるなと思って。僕にとってはすごくありがたい存在の曲だなと思いました。こちらはどんな曲になっていますか？

RYO：おっしゃる通りでもあるし、やっぱり人間って、“ダメだ”と思ってやったらダメだし、“なんかいけるぞ”と思ったらいけちゃうみたいな、「心の持ちようで人生はどうにでもなる」みたいな感じのことを歌ったつもりです。あと、これはリーダーの大蔵くんが音を作って、僕がメインで最初（歌詞を）作った曲なので、俺らのなかで完結している感があって、結構好きです。

遠山：トラックもすごく幻想的で、それが、なんだか未来から言われているようにも聞こえて、めっちゃいいなと思いました。

