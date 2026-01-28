「違和感がある」ドジャース、”MVPトリオ”の一角がまさかの下位打線に！？…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手を獲得したことで、課題だった外野手の補強に成功した。さらに、スター選手が並ぶ打線にタッカーが加わることで、今季はより驚異的な打線になると予想される。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督は「タッカーは2番か3番を打つことになる」と明言。「絶対ではない」と前置きはしたものの、これはこれまで予想されてきた5番打者の予想とは大きく異なる。

もしロバーツ監督の発言が実現すれば、今季のドジャース打線は1番・大谷翔平選手、2番・ムーキー・ベッツ内野手、3番・タッカー、4番・ウィル・スミス捕手、5番・フレディ・フリーマン内野手の並びとなるだろう。

フリーマンはキャリアの大半を3番打者として過ごしてきたが、5番打者にすることで休養を挟みながら起用しやすくなるだろう。

予想される今季のドジャース打線についてステビンス氏は「それでも、フリーマンが下位打順に下がるのは違和感がある。殿堂入り確実の選手を打線の真ん中に置ける事実は、驚くべき贅沢だ」と言及した。

