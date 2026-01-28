@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指す。偉業達成へ向け、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らを補強したが、さらなるトレード案が浮上しているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、ワシントン・ナショナルズ所属のCJ・エイブラムス内野手。メジャーデビューした2022年から昨季までに、523試合、打率.249、59本塁打、210打点、490安打、116盗塁といった通算成績をマークしている。

同メディアは「ブリーチャーレポートのティム・ケリー記者は、ドジャースがトレード期限までにエイブラムスを獲得することで、新たな話題を呼ぶだろうと予想した。25歳の彼は2028年まで球団の支配下に置かれているが、編成部長のポール・トボニ氏は彼をプロスペクトと交換し、一からやり直すことを容認するかもしれない」と言及。

続けて、「彼は守備面では優れた遊撃手ではないが、ドジャースは二塁手として起用できる。彼をチームに加えれば、トミー・エドマン内野手とキム・ヘソン内野手の出場時間確保に支障が出るだろう。だが、ドジャースはそれを理由に諦めるつもりはない」と記している。

