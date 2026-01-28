FC町田ゼルビアは28日、スコットランドのリヴィングストンからオーストラリア人FWテテ・イェンギが期限付き移籍加入することを発表した。

期限付き移籍期間は今月25日から6月30日までとなっており、町田での背番号は「99」に決定した。

テテ・イェンギは2000年生まれの現在25歳で、身長197センチ・体重83キロの恵まれた体格を誇るセンターフォワード（CF）。母国のアデレード・コメッツFCとニューカッスル・ジェッツFCを経て2021年9月にイプスウィッチへ加入すると、複数回のレンタルを経て2024年1月にリヴィングストンへ完全移籍。ここまで公式戦通算83試合出場16ゴール6アシストという成績を残し、今シーズンのスコティッシュ・プレミアシップでは2ゴールをマークしていた。

移籍決定に際し、テテ・イェンギは町田のクラブ公式サイトを通じて次のようなコメントを発表している。

「こんにちは、町田の皆さん！ この素晴らしいクラブと契約できたことを、本当に嬉しく思っています。クラブや街、そして何よりファンの皆さんについて、これまでたくさんの素晴らしい話を聞いてきました。日本でプレーすることは、ずっと夢でした」

「このユニフォームに袖を通し、町田を代表して戦える日が待ちきれません。クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと一緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています。“共闘！！” ありがとうございます」