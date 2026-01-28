レッドソックスの吉田正尚が、YouTubeチャンネル『渡部のサシ飲み』で24日に公開された動画に出演。思い出のチェーン店を明かした。

吉田正尚

吉田正尚のソウルフード

食に関する話題の中で、渡部建(アンジャッシュ)から「チェーン店とか。これはつい未だに食べちゃうんだよなとか」と聞かれると、吉田は「福井だと8番ラーメンというお店が結構あって」と、北陸を中心に展開するラーメンチェーンを挙げ、「僕はずっと福井だと思っていたんですけど、石川からなんですね?」と確認。

これに渡部も「金沢にもありますよね」とうなずくと、吉田は「ちゃんぽんのイメージなのかな? ラーメンに野菜が入ってて。そこは小さい頃からのソウルフードかな」と振り返った。

また、吉田は「僕が小さい頃、お祝い事とかはココスに行ってました。マグロたたきミニうどんをよく食べてました」と懐かしむと、渡部もにっこりと笑顔を浮かべ、ほっこりしていた。