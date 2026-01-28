今日の運勢は？ ★2026年1月29日（木）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月29日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月29日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！あなたの星座は何位……？懐かしい気持ちになれる日。昔好きだったものや、楽しかった体験を思い出して、もう一度触れてみると心が満たされそう。疎遠だった人に連絡したり、好きだったゲームや趣味に没頭したりしても良いでしょう。いつもより長めに歯磨きをすると◎ほどほどでうまくいく日。完璧を目指さず、ちょうどよいところで切り上げる勇気を持つと、かえって良い流れになります。無理に元気に振る舞わず、自分のペースを守りましょう。紫色のものを持つと、ちょうど良い波に乗れそう。新しい学びや視点に触れられる日。ズルっぽく思えることであっても、うまく自分に取り入れてみましょう。今までとは違う意見に耳を傾けることで、最適な道が見えてきます。大きな木のある公園や神社に行くと、落ち着いて考えられそう。人間関係で誠実さが光る日。パートナーや協力してくれる人との絆を深めたいなら、正直な気持ちを伝えて。相手の話にじっくり耳を傾け、信頼を築く姿勢が大切です。焦らず丁寧に関係性を育てましょう。こまめに換気して、風通しを良くしてみて。楽しい会話や交流に恵まれる日。友人や仲間と何気ない話で盛り上がり、心がほぐれそう。SNSでの雑談や、カフェでのおしゃべりが良い気分転換に。気の合う人たちと過ごす時間を大切にしましょう。流線型のデザインが、良いひらめきになるかも。新しい出会いや交流がありそうな日。友人や仲間との関わりの中で、フレッシュな刺激を受けられそうです。興味を持った集まりやコミュニティに顔を出すと、今後の可能性が広がりそう。バランスの良い食事を心がけると◎金銭面で誘惑が多い日。「これくらいなら」という油断が積み重なりやすいので、買い物は慎重に。欲しいものリストを作って優先順位をつけると、後悔のない選択ができます。迷った時は、目を閉じてゆっくりと休めてみましょう。お家のことで不安を感じやすい日。心配事が頭から離れず、夜まで引きずってしまうかもしれません。一人で抱え込まず、信頼できる人に話すとスッキリしそう。早めに寝て、明日に気持ちを切り替えましょう。わさびや辛子など、辛いものでリセットして。過去の出来事を整理する日。終わったことに区切りをつけたり、不要な感情を手放したりするタイミングです。心の中のモヤモヤを一つずつ片付けていきましょう。前を向くための準備を進めてみて。ミネラルウォーターで水分補給を。仕事面で未熟さを感じそうな日。情報不足や準備不足で、うまく対応できない場面があるかもしれません。焦らなくて良いので、わからないことは素直に質問を。ここが学びのチャンスです。気持ちが落ち込んだら、夜空を見上げて。無理がたたってしまいそうな日。優しさから無理をしすぎたり、相手の気持ちに寄り添いすぎたりして、心身ともにお疲れ気味かも。自分の体調や心を優先し、できないことは断る勇気を。香りの良い料理を食べると◎バランスを崩しやすい日。優先順位をつけられず、あれもこれもと手を広げて混乱するかもしれません。特にお財布に関わることは要注意。今日は大きな決断を避け、慎重に動きましょう。肩甲骨のストレッチをすると、うまく整えられそう。これまで当たり前だと思っていた考え方や状況が、根底から覆されるようなことがあるかもしれません。ですが、それは新しいステージへの入口。固定観念を手放し、変化を受け入れる柔軟さが、あなたを助けてくれるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4