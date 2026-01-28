エトロのレジデンスプロジェクト「エトロレジデンス プーケット」の完成イメージを公開！

エトロは、自然と調和した新しいブランド不動産のビジョンを提案すべく始動した東南アジア初のレジデンスプロジェクト「エトロレジデンス プーケット」の完成イメージを公開した。

【画像】わずか8邸のみ！希少かつラグジュアリーを兼ね備えた、エトロのレジデンスプロジェクト（写真4点）

本レジデンスは、33エーカーに及ぶ「ガーデンズ・オブ・エデン」の中心に位置し、敷地面積の70%以上を自然に充てた、自然豊かな環境に誕生する。バンタオビーチの白砂からわずか数歩という素晴らしいロケーションであり、レジデンスからは息をのむような眺望が確保されている。また、開発を手がけるのはアマル・ディベロップメント。デザインに関しては世界的なブランド不動産のスペシャリストであるワン・アトリエが担当する。

レジデンスはわずか8邸のみとなっており、約 222㎡の3ベッドルーム・アパートメントと、約438㎡の3ベッドルーム・ペントハウスで構成される。

オニーログループとのコラボレーションにより誕生した「エトロ ホームインテリアズ」がキュレーションしたオーダーメイドの家具をはじめ、表情豊かな繊細な壁面仕上げに彫刻的なフォルム、そしてエトロのテキスタイルアーカイブに着想を得たカスタムディテールが施されており、エトロの世界観と美学を体現した美しくリラックスできる空間にデザインされている。

なお、レジデンスの居住者には特別な体験も付属する。ヨガローンやメディテーショントレイル、野外プール・ロングプールにビーチフロントのスイミングエリアなど、多様な共用施設やサービスを好きな時に利用することが可能。さらに、コンシェルジュサービスも含まれているのでとことん充実したプライベート生活を送ることができることだろう。

まさに希少性と洗練されたラグジュアリー、どちらも兼ね備えた贅沢なレジデンスである。