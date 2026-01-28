「正直面白くはない」ドジャースの補強にライバル選手がボヤキ！？　米メ…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手の獲得に成功した。元々分厚い戦力がさらに厚みを増した格好だが、同地区であるサンフランシスコ・ジャイアンツ所属のローガン・ウェブ投手はため息をついているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ウェブはメジャーデビューした2019年からジャイアンツでプレーし、昨季までに通算70勝をマーク。昨季はナショナルリーグ2位タイとなる15勝を挙げた先発左腕だ。

同メディアは「毎年サイヤング賞候補に挙がるウェブが、地元のジャイアンツに忠誠を誓っているのは素晴らしいことだ。ジャイアンツは2024年シーズン前、彼を5年9000万ドルの延長契約でしばらくの間拘束した。しかし、彼はナリーグ西地区の間違ったチームに賭けていたことに間違いなく気づき始めている」と言及。

続けて、「先週末のジャイアンツ・ファンフェストで、ウェブは地区の状況とドジャースの補強について遠慮なく語った」としつつ、「選手を補強したり何かするのは僕の役目じゃない。僕たちの仕事はただフィールドに出て戦うことだ。確かに、優勝したチームや昨年何度も僕たちを叩きのめしたチームが、さらに良い選手を獲得して競争を厳しくするのを眺めるのは、正直言って面白くはない」という本人のコメントを伝えている。

