トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督がスペイン代表DFペドロ・ポロの状態について言及した。27日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズで5位につけているものの、プレミアリーグではここまで7勝7分9敗の14位に低迷しているトッテナム・ホットスパー。成績不振の一因となっているのが度重なる主力の負傷離脱で、現在はイングランド代表DFジェームズ・マディソンやウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクール、ガーナ代表FWモハメド・クドゥス、ブラジル代表FWリチャーリソンらが起用できない状況となっている。

厳しい台所事情の中、今度は最終ラインに負傷者が出てしまったようだ。CLリーグフェーズ最終節フランクフルト戦の前日会見に出席したフランク監督は「ペドロは遠征に参加していない。残念ながらハムストリングを負傷してしまったので、4週間欠場することになる」と明言。ポロは現地時間24日に行われたバーンリーとのプレミアリーグ第24節に先発出場したが、ハーフタイムでイタリア代表DFデスティニー・ウドギーと交代していた。

また、オランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンもフランクフルト戦を欠場することに。フランク監督は「ミッキーは遠征に帯同していない」と明かしつつ、「軽傷だ。ハムストリングではない。（週末の）マンチェスター・シティ戦には出場できる可能性が高いと期待している」と強調している。

一方、直近3試合を欠場したポルトガル代表MFジョアン・パリーニャについてはフランクフルト戦の出場が見込まれているという。

なお、トッテナム・ホットスパーはフランクフルトに勝利すれば、無条件で決勝トーナメントへのストレートインが決まる。