「しっかりしたプレーが必要」ドジャース、ロースター入りへ奮起求められ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手と投打で実力者を獲得した。両名は開幕ロースター入りが確実視されるが、その一方で奮起が求められている選手も複数名いるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ジャスティン・ロブレスキ投手、ウィル・クライン投手、エドガルド・エンリケス投手のリリーフ3名は、開幕ロースターの座を争う可能性がある」としつつ、「これはドジャースがどれだけ頻繁に投手陣を入れ替えていくかを物語っている。ポストシーズンのロースター入りが見込めるこの3人ですら、開幕ロースターに残れる保証はまったくない。昨年のライアン・ブレイジア投手のように、余剰戦力の一部は放出する可能性もある」という同記者の見解を紹介。

続けて、「スプリングトレーニング開始まで1か月を切った今、ロブレスキ、クライン、エンリケスの3名はロースター入りはもちろん、チームの重要な選手として活躍するためには、しっかりとしたプレーが必要となるだろう」と記している。

今季のドジャースは新加入のディアスがクローザーを務めることはほぼ確実だが、それ以外のポジションについてはまだ明確には決まっていない。激しいポジション争いが予想されるが、3名はアピールを見せて生き残ることができるだろうか。

