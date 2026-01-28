@media (min-width: 768px) {

千葉ロッテマリーンズは、4月29日(水・祝)楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）を対象として「西川史礁選手新人王受賞記念ボブルヘッド」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することを発表した。

本ボブルヘッドは、新人王（ROY＝Rookie of the Year）を象徴する「ROY」の文字が入った盾を持ち、バットを手にした西川選手の姿をモチーフとしたデザイン。

グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能。(グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーなども対象)

グッズ付きチケットの購入者は対象のチケット1枚につき「西川史礁選手新人王受賞記念ボブルヘッド」1体を受け取ることができる。

受け取り場所の詳細や注意事項は球団公式ホームページよりご確認ください。なお、4月29日楽天戦のチケットは3月13日(金)10時00分から開始するファンクラブ有料会員スペシャルシートWEB限定抽選販売より順次販売する。

西川選手は「昨年、新人王を受賞することができ、その記念としてボブルヘッドを制作していただき、大変光栄に思います。細部まで丁寧に再現されていて、初めて見たときは驚きとともにうれしい気持ちになりました。

日頃から応援してくださっているファンの皆さんに楽しんでいただけたらうれしいです。その新人王に満足することなく、首位打者という高い目標に挑戦し、チームの勝利に貢献できるよう一試合一試合全力でプレーしていきます！」とコメントしている。

[caption id="attachment_247567" align="aligncenter" width="1920"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

