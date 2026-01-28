川崎フロンターレは28日、2026特別シーズンのキャプテン・副キャプテンを発表した。

明治安田J1百年構想リーグを戦う2026特別シーズンのキャプテンには、2024シーズンから主将を務めているMF脇坂泰斗が続投することが決定。また、副キャプテンは、昨季に続いてDF佐々木旭とDF丸山祐市が務めるほか、今季新たに早稲田大学から加入したMF山市秀翔も就任したことが明らかになっている。

キャプテン・副キャプテンを務める4選手は川崎Fのクラブ公式サイトで以下のように意気込みのコメントを発表している。

■脇坂泰斗（キャプテン）

「今シーズンもキャプテンを務めることになりました。また、クラブが30周年を迎える特別なシーズンにキャプテンを務めさせていただくことを誇りに思っています。目標であるアジアの舞台に戻ることを、川崎フロンターレに関わる全員で成し遂げられるよう、日々のトレーニングからチーム全員で高め合っていきたいと思います。よろしくお願いします」

■佐々木旭（副キャプテン）

「昨シーズンに引き続き、副キャプテンとしてチームのために、そしてチームを引っ張り、優勝できるように頑張ります。キャプテンが背負う責任の重さを近くで見てきたからこそ、少しでもその負担を軽減できるようサポートし、自分自身も後輩たちの模範となる選手になりたいと思います」

■山市秀翔（副キャプテン）

「今シーズン、副キャプテンを務めることになりました。経験豊富な選手が多くいるなかで、自分に求められているのは『思い切ってプレーすること』『がむしゃらさ』、そして『チームを盛り上げ、良い雰囲気をつくること』だと考えています。自分のフレッシュさを生かし、チームに良い影響を与えられるよう全力で取り組んでいきます。タイトル獲得のために、自分にできることをすべてやります。よろしくお願いします」

■丸山祐市（副キャプテン）

「今シーズンも副キャプテンとして、自分にできることを最大限発揮し、タイトル獲得を目指して努力していきます。引き続き、チームへのご支援、ご声援をよろしくお願いします！」