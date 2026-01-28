@media (min-width: 768px) {

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスは昨年12月21日（日本時間22日）、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手を獲得した。同様に複数の選手が日本からメジャー挑戦を果たしており、これらの日本人選手が新人王予想の上位に名を連ねていると、米メディア『オッズシャーク』が報じた。

村上は以前からMLB球団に注目され、ニューヨーク・メッツで編成本部長を務めるデビッド・スターンズ氏が、来日して視察したこともある。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、その活躍を踏まえて、8年総額1億8000万ドル（約281億円）の契約を結ぶとの予測も出た。

しかし、最終的には予想を大きく下回る2年総額3400万ドル（約53億4000万円）の契約で、ホワイトソックスに加わっている。

三振と多さと守備面に懸念があることが、評価を下げた理由かもしれない。

また、今井達也投手はヒューストン・アストロズ、岡本和真内野手はトロント・ブルージェイズと契約を結び、それぞれの道を歩んでいる。

この3人に共通するのは、今季ア・リーグでルーキーシーズンを迎えることだ。

そんな中、同メディアは現時点の新人王オッズを公開。

1位はトレイ・イェサベージ投手（ブルージェイズ）の+320で、2位は村上と岡本が+425の同列で並んだ。

4位は今井の+550で、5位はサミュエル・バサロ捕手（ボルチモア・オリオールズ）の+750となっている。

イェサベージの対抗馬が日本人選手であることを踏まえ、同メディアは「ア・リーグの争いに国際色を加える存在」とし、

「最大のライバルと目されているのは日本勢だ。

村上は、2022年にNPBのシーズン最多本塁打記録となる56本を放った後、ホワイトソックスと契約。

岡本も、同様の長打力を評価されてブルージェイズに加わった。

今井は、2025年に防御率1.92、178奪三振とNPBを席巻した右腕で、ヒューストンにダイナミックな先発投手をもたらすだろう」と伝えた。

