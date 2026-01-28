

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}











[sp_ad]









阪神タイガースの新外国人、キャム・ディベイニー選手が27日、日本に入国した。球団は同日、公式SNSを通じて来日した様子を写真付きで公開し、キャンプ合流へ向けた第一歩を踏み出したことを報告した。



[sp_ad]









投稿された写真には、空港に到着したディベイニー選手の姿が収められており、リラックスした表情でカメラに向かう様子が印象的だ。長旅を終えた直後ながら、これから始まる日本での挑戦に向けた前向きな雰囲気が伝わってくる。



来日を果たしたディベイニー選手は「日本に来ることができて嬉しいです。タイガースファンのみなさんと会えるのを楽しみにしています。」と新天地でのプレーに意欲をのぞかせた。



ディベイニー選手は内野を中心に守れるユーティリティ性と、力強い打撃が持ち味。新戦力としての活躍が期待されており、今後の動向にファンの注目が集まっている。



阪神はすでにキャンプインを目前に控えており、新助っ人の合流によってチーム内の競争も一層激しくなりそうだ。











【投稿】ディベイニー、来日直後の写真がこちら！

阪神タイガースの公式インスタグラムより



[sp_ad]











【了】