日本の相場の8倍!? NYマンハッタンでの結婚式を控えるFUKAMIが明かす金銭事情「アメリカには“ご祝儀”文化がないので全部持ち出し」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI）。 2025年12月28日（日）、1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ HIROMI ＆ FUKAMIの重大ニュースなどについて語り合いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：HIROMIちゃんとFUKAMIちゃんの今年の重大ニュースは、何かありましたか？HIROMI：私は、新しいチャプターに進んだといいますか。10年来の恋愛が終わったんです。そして、人生で初めて外国人の彼氏ができました！すみれ：えー！ 全然聞いていませんでした。HIROMI：文化の違いをとても感じています。遠距離なので大変ですが、彼はタイに住んでいるミャンマー人なんです。すみれ：だから、タイによく行っていたのですね。HIROMI：なので私の重大ニュースは「別れ」と「出会い」ですね。すみれ：「When one door closes, another door opens（ひとつの扉が閉じれば、別の扉が開く）」ですね。HIROMI：素敵。その通りです。FUKAMIちゃんはどうですか？FUKAMI：私はやはり、婚約したことです。すみれ：おめでとうございます！HIROMI：でも、FUKAMIちゃんは今「マリッジブルー」なんですよ。すみれ：あら。FUKAMI：結婚が決まると、小さなことが大きく見え始めてしまうんです。「この人って、なんでこんなこともできないのに、私とのことだけ約束できちゃうんだろう」と、急に斜に構えてしまって。すみれ：それはマリッジブルーというより、結婚式準備の「あるある」だと思います。準備もされていますよね？HIROMI：いろいろ決めるのがとっても大変そうですよ。FUKAMI：お金がかかりすぎなんです。ニューヨークのマンハッタンで結婚式を挙げる予定なのですが、日本の相場の8倍くらいします。すみれ：えー！ 日本でも高いのに、その8倍ですか。FUKAMI：しかも、アメリカには「ご祝儀」の文化がないので、全部持ち出しなんです。その代わりに「ギフト・レジストリ（Gift Registry）」という、欲しいものリストからプレゼントをもらう習慣はありますが……。いろいろ考えることがあって大変ですが、明日から彼の実家のクリスマス会にHIROMIと行ってきます。HIROMI：両家の顔合わせのようなものですが、私はFUKAMIのパートナーのファミリーにまだ誰一人会ったことがないので緊張しますね！番組では他にも年齢とともに変化する健康意識などについて語り合う場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/