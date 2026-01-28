

読売ジャイアンツの公式インスタグラムは27日、合同自主トレ参加メンバーによる決起集会の写真を投稿した。





公開された写真には、宮崎での自主トレを前に選手たちが一堂に会する様子が収められており、チームとして新シーズンへ向かう強い結束が感じられる一枚となっている。



中央には主力選手たちが並び、周囲を若手や新戦力が囲む構図となっており、和やかながらも引き締まった雰囲気が漂っていた。



この集まりは、翌日から始まる合同自主トレを前に行われたもので、選手間の意思統一や士気向上を目的としたものとみられる。投稿には「決起集会」との文言が添えられ、チームとしてシーズンに臨む覚悟を示す場となったことがうかがえる。



写真には今季の主力として期待される選手の姿も確認でき、ファンからは「いよいよ始まる」「今年こそ期待したい」といった声が相次いで寄せられた。キャンプインを目前に控えたこのタイミングでの集合写真は、チームの現在地を示す象徴的な一枚ともいえる。



巨人はこの決起集会を経て、本格的な調整段階へと突入する。新体制で迎えるシーズンに向け、チームとしてどのような仕上がりを見せるのか、今後の動向に注目が集まる。









【投稿】総勢70人！巨人の決起集会写真がこちら！

読売ジャイアンツのインスタグラムより



