ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第5回ライブ配信が1月26日に行われた。
今回の配信では、大リーグ評論家の福島良一氏、MLB実況などで活躍する下村泰司氏がゲスト出演した。
番組では、東京ドームで行われるWBC1次ラウンドで、大谷翔平と山本由伸が登板する可能性について議論された。
それについて福島氏は「1次ラウンドの4試合のうち、オーストラリア戦とチェコ戦で、大谷と山本の調整を兼ねた登板は考えられる。そうすると、決勝ラウンドの3試合に上手くローテーションを持っていける」と、見解を示した。
さらに福島氏は、「1次ラウンドは、はっきり言って大谷や山本がいなくても十分に勝てる。ただ、ファンの期待もある。日本で投げるのが一番だけど、投げるとすれば調整登板になるでしょうね」と説明した。
登板した場合の起用法についても、「投げても2イニングか3イニング。この辺りはドジャースが徹底的に管理するでしょうから、できるだけ少ないイニングで、球数を抑えてやると思う」と、日本での本格的な登板はないことを予想した。
東京ドームで、ドジャースが誇るスーパースターの登板は見られるのだろうか。今後の動向が注目される。
さらに番組内では、福島氏が「アメリカを凌ぐドリームチーム」と絶賛するチームについても触れている。
（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）
【動画】「アメリカを凌ぐ」MLB評論家が絶賛するWBC出場国とは...？
「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより
