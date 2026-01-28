@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第5回ライブ配信が1月26日に行われた。

[sp_ad]

今回の配信では、大リーグ評論家の福島良一氏、MLB実況などで活躍する下村泰司氏がゲスト出演した。

番組では、東京ドームで行われるWBC1次ラウンドで、大谷翔平と山本由伸が登板する可能性について議論された。

それについて福島氏は「1次ラウンドの4試合のうち、オーストラリア戦とチェコ戦で、大谷と山本の調整を兼ねた登板は考えられる。そうすると、決勝ラウンドの3試合に上手くローテーションを持っていける」と、見解を示した。

さらに福島氏は、「1次ラウンドは、はっきり言って大谷や山本がいなくても十分に勝てる。ただ、ファンの期待もある。日本で投げるのが一番だけど、投げるとすれば調整登板になるでしょうね」と説明した。

登板した場合の起用法についても、「投げても2イニングか3イニング。この辺りはドジャースが徹底的に管理するでしょうから、できるだけ少ないイニングで、球数を抑えてやると思う」と、日本での本格的な登板はないことを予想した。

東京ドームで、ドジャースが誇るスーパースターの登板は見られるのだろうか。今後の動向が注目される。

さらに番組内では、福島氏が「アメリカを凌ぐドリームチーム」と絶賛するチームについても触れている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

【動画】「アメリカを凌ぐ」MLB評論家が絶賛するWBC出場国とは...？

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

[sp_ad]

【関連記事】

【了】