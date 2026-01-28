

読売ジャイアンツ、ボストン・レッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が26日、自身のインスタグラムを更新。巨人時代の同僚で共にチームを引っ張った盟友・高橋由伸氏との2ショットを投稿した。



上原氏は26日の投稿に、自身と高橋氏の2ショット写真を添え、「最強、最高な同級生がここにもいた！生年月日が一緒！なんと、関東、関西にいながら幼稚園の名前も一緒」と、運命のように重なるミラクルを記載。



「凄いっしょ！？ またゴルフ行こうぜ」と締め、現役時代から現在も続く絆をファンに共有していた。



二人は共に1975年4月3日生まれの50歳。巨人入団は、1997年ドラフト1位指名の高橋氏が1年早いが、両者ともルーキーイヤーから「常勝・巨人」の投打の核となり、長くチームの顔として活躍した。



今もなお野球ファンを虜にする二人。再び揃ってのユニフォーム姿を見てみたい。











