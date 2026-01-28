「受け入れられるものではない」ドジャース、故障者への対応に疑問の声が…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのトミー・エドマン内野手を巡る状況が、ようやく少しずつ明らかになってきた。オフシーズンを通じて怪我からの復帰時期が不透明だった中、開幕には間に合わない可能性が高いという。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

エドマンは昨季のワールドシリーズ終了直後に足首の手術を受けたが、復帰時期が不透明なままオフシーズンが進んでいた。この不透明さを見越すように、ドジャースはミゲル・ロハス内野手と再契約し、アンディ・イバネス外野手ともメジャー契約を締結している。

[sp_ad]

その後、ブランドン・ゴームズGMは、「エドマンが開幕に間に合うとは想定していない」と明かし、初めて明確な見通しが示された。エドマンは5年7400万ドル（約114.5億円）で結んだ長期契約の2年目を迎えるが、昨季の不本意なシーズンからの巻き返しは、早くも遅れを強いられている。

しかし、この契約金額はドジャースにとっては痛くもかゆくもないものだ。今季の年俸は1210万ドル（約18.7億円）で、他球団であれば後悔の声が出かねない状況でも、ドジャースはすぐに代替策を用意できる。

ドジャースのエドマンに対する姿勢について、ステビンス氏は「ドジャースは彼を高く評価しており、健康を取り戻せば本来の力を発揮できると確信している。しかし、彼らの焦りのなさという余裕は、誰もが受け入れられるものではない」と言及した。

【関連記事】

【了】