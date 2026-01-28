

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}











[sp_ad]









北海道日本ハムファイターズの田宮裕涼捕手が26日、自身のインスタグラムを更新。東京・有明アリーナで23日から開催された中島健人氏のライブ『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』に足を運んだことを報告した。



田宮は投稿で、「実はライブ後にご挨拶させていただきました」と書き出し、23日から有明アリーナで行われていた中島氏の「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」に参加していたことを明かすと、ライブ終了後の中島氏と並ぶツーショットを公開した。



中島氏は、元Sexy Zone（現：timelesz）のメンバーであり、現在はソロアーティストとして活動している。



各々の姿がプリントされているうちわを交換し、嬉しそうな笑顔を浮かべる田宮と、ピースサインをキメた中島氏の姿が写真に写し出され、充実した時間を過ごしたことが伺えた。



[sp_ad]









田宮の投稿は「撮影許可があったライブ映像を一部みなさんにもお裾分けです！かっこいいケンティーさんを見てください！！」とまとめられ、中島氏のライブ映像をファンにも共有していた。



田宮は今春のキャンプで、すでに一軍スタートが決まっている。推し活で英気を養った上で、開幕一軍に向けてアピールしていきたい。









【投稿】田宮裕涼、中島健人との“笑顔2ショット”がこちら！

田宮裕涼の公式インスタグラムより



[sp_ad]











【了】