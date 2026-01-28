「給料を手放す前例に」ダルビッシュ有の契約破棄案に反発必至！？　米紙…

@media (min-width: 768px) {

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスが昨年11月4日（日本時間5日）、39歳のダルビッシュ有投手が、右肘の靭帯再建手術を受けたことにより、2026シーズンをほぼ全休することを発表した。その期間も契約は継続しており、年俸を受け取ることになる。しかし、異例の契約破棄を考えていると、米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

ダルビッシュは昨季、肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、約4カ月の長期離脱を経験。

最終的に15試合の先発で5勝5敗、防御率5.38、奪三振68をマークしたが、例年よりも成績は落ちている。

最近では引退説も浮上しているが、まだ確定したわけではない。

その一方で契約は2028年まで残っており、今後3年間で4000万ドル（約61億2000万円）以上受け取る予定だ。

だが、ダルビッシュはその契約を破棄する考えを持っているようだ。

確かに現在はリハビリ期間であり、試合でプレーすることは不可能だ。

再び投げられる状態になってから、もう一度契約を結び直すというのも、男気としては理にかなった判断と言える。

とはいえ、この決断が思わぬ波紋を呼ぶ可能性があるようだ。

まず、前提として選手が引き続き医療管理下にある状況で、完全保証契約が無効になるケースはMLBでは極めて異例。

同メディアによると「MLB選手会（MLBPA）の観点からすると、保証年俸の放棄は将来的な問題をはらむ。

一人の選手が給料を手放す前例を認めてしまえば、同様の状況にある他の選手に対しても、球団側が圧力や交渉材料として使う余地が生まれかねない。

選手会は歴史的にそうした動きに強く抵抗してきた」という。

契約上の義務ではなく、個人的な信念が動機の一因と考えられるが、すんなりと契約破棄が認められないかもしれない。

