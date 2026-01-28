「長丁場を支える役割を」菅野智之、ローテ後方なら十分な戦力に！　まだ…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手は、NPBに戻るのではなくMLB残留を決意した。それを踏まえ、米メディア『CBSスポーツ』が、同選手に適したMLB球団をいくつか選出している。

オフシーズンに入って以降、各球団は補強を行い戦力を強化していた。

[sp_ad]

村上宗隆内野手など日本からメジャー挑戦を目指した選手たち、カイル・タッカー外野手などFA市場注目の選手たちの行き先は、次々と決まっている。

しかし、菅野らベテラン選手を含め、まだ多くの選手たちが市場には残っていた。

いずれ各球団の補強の選択肢が狭まった時、菅野も獲得候補の一人にリストアップされる可能性はある。

昨季はルーキーシーズンながら30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマークして、最下位に低迷したチームの中でも一際目立つ活躍を見せていた。

それだけに、時期がくれば菅野にオファーを出すチームが現れるかもしれない。

同メディアは「菅野はオフシーズンのトップ50FAにはランクインしていなかったが、ローテーション後方で5日に1度安定して先発し、162試合の長丁場を支える役割を求める球団には適した存在だろう。

アスレチックス、ナショナルズ、パドレスが候補に挙がる。

もしクアーズ・フィールドでの登板を受け入れるのであれば、ロッキーズも選択肢になり得る」と伝えている。

【関連記事】

【了】