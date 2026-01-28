ブンデスリーガ第16節延期分が27日に行われ、ザンクトパウリとライプツィヒが対戦した。

第16節は2026年の初陣となるはずだったが、大雪の影響で中止となっていた。今回はそんなゲームの延期分が開催。藤田譲瑠チマだけでなく、安藤智哉が加入後初のスターティングメンバーに名を連ねたザンクトパウリが、強豪のライプツィヒをホームに迎えた。

試合は序盤から両チームともにビッグチャンスを構築。ライプツィヒは8分、ザヴェル・シュラーガーの放ったミドルシュートが右ポストに直撃する。対するザンクトパウリは21分、スルーパスに抜け出したリッキー・ジェイド・ジョーンズがGKと1対1のチャンスを迎えたが、シュートはわずかに枠を捉えきれない。

より多くの決定機を作ったのはライプツィヒだったが、仕留め切るには至らず、このまま前半をスコアレスで終えると、後半に入った66分に均衡が破れる。ペナルティエリア手前の位置でコーナーキックのこぼれ球を拾ったヤン・ディオマンデがミドルシュートを放つと、これがエリック・スミスに当たってディフレクション。そのままゴールに吸い込まれ、ライプツィヒが先手を取った。

このままライプツィヒが1点をリードしたまま後半アディショナルタイムに入ったが、試合はこのままでは終わらない。ザンクトパウリは敵陣右サイドでスローインを得ると、スローワーを務めた安藤は、味方の落としを受けて中央へ左足でボールを供給。アブドゥリー・シーセイの落としを受けたマティアス・ラスムーセンがスルーパスを送ると、マルティン・カールスがダヴィド・ラウムに倒され、土壇場でPKが与えられた。

このPKをカールスがゴール左下にねじ込み、土壇場でザンクトパウリがドローに持ち込んでタイムアップ。勝ち点「1」を分け合った結果、ライプツィヒは来季チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位に浮上。ザンクトパウリは順位に変動はなかったが、15位のマインツまでの勝ち点差「1」とした。なお、藤田は77分までプレーし、安藤はフル出場した。

この後、31日にはブンデスリーガ第20節が控えている。ザンクトパウリは敵地でアウクスブルクと、ライプツィヒはホームで佐野海舟、川﨑颯太を擁するマインツと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ザンクトパウリ 1－1 ライプツィヒ

【得点者】

0－1 66分 ヤン・ディオマンデ（ライプツィヒ）

1－1 90＋3分 マルティン・カールス （PK／ザンクトパウリ）