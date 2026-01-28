アイドルグループのtimeleszが出演するフジテレビのバラエティ番組『タイムレスマン』(毎週火曜24:15～ ※関東地区ほか)のゴールデン特番第2弾が、2月7日(21:00～)に放送。ゲストに木村拓哉が出演する。

とある思い出の場所で、憧れの大先輩である木村と久しぶりの対面をかなえたtimeleszメンバーは、それぞれ木村と1対1の2ショットトークに挑戦する。

新作映画『教場 Reunion』(Netflixで配信中)、『教場 Requiem』(2月20日から全国劇場公開)で木村と本格的に共演を果たしている佐藤勝利から、「timelesz project」の候補生時代やラジオ番組『木村拓哉 Flow』(TOKYO FMほか)など、木村とは数回しか会ったことがないという寺西拓人、原拓人、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝まで、メンバーによって木村との関係値はさまざまだが、どのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。

【編集部MEMO】

昨年9月27日に放送されたゴールデン特番第1弾は、8人みんなで東京から三重・伊勢神宮を目指すも、道中でメンバーがリタイアしてしまう「東海道中!脱落旅SP」を放送し、ゲストに山下智久がサプライズ登場。ビデオリサーチの調査でポスト数は約15万1千件に上り、9月度の全番組でトップに立った。

