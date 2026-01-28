フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾発のリアリティ番組『恋愛キャスティング』(全12話)を、2月4日0時から独占見放題配信する。

この番組は、タイプの違う8人の男性が、BLドラマの主演の座を懸けて、1週間の共同生活を送る台湾発のリアリティショー。共に過ごす中で、参加者同士の関係性を育みながら、BL脚本での演技ミッションに挑む。

主演の座を懸け出演するのは、カナダ出身で天然なイーガオ、かわいらしくも運動神経がいいピンク、最年長で面倒見のいい龍(ロン)兄、カウンセリング心理学を専攻していて繊細なフミ、U:NUSのリーダーでクールなシューウェイ、最年少でやんちゃなクリス、元気いっぱいのバレーボール選手・建宇(ジエンユー)、インフルエンサーでおおらかなロバート。

スタジオでは、BLを愛する阿本(アーベン)、喬喬(チャオチャオ)、大初(ダーチュー)、ニキ、そしてタイBL『MY STAND-IN～身替わりの君～』で主演を務めたプームが彼らを見守り、相性の良いCP(＝カップル)を予想する。

さらに、人気BLシリーズ『HIStory』の第３弾『HIStory3 那一天～あの日』で主役デビューをしたウェイン・ソンや、タイBL『Manner of Death／マナー・オブ・デス』主演のマックスなど、有名な先輩俳優陣の登場シーンは、BLファンにとって見どころの一つとなっている。

最終的に選ばれたペアが本物のBLドラマ主演を勝ち取るという独自のコンセプト。“BLドラマのキャスティング”というテーマが加わることで緊張感が生まれ、推しCPを応援する楽しみが生まれる番組だ。

あらすじ

BLドラマの主役の座を懸け、8人の若者が台湾の海岸沿いの街で1週間の共同生活を送る。参加者は俳優になるきっかけをつかみたいだけで、男同士の恋愛には興味がなさそうだ。けれども宿舎に到着した途端に2人ずつ部屋に分かれて、1つのベッドで寝ることが判明。共同生活でBLスキットの撮影をしたり、遊びに出かけたりするうちに、思いも寄らない親密な場面が…。彼らに“特別な感情”は芽生えるのか。最後に主役を勝ち取る2人は…。

