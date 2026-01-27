2月5日にいよいよオープンを迎える、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』。その内部がメディアに向けて公開され、各エリアの内容が明らかになりました。この記事では、3つのエリアのうちのひとつ「ポケモンフォレスト」についてくわしくご紹介します。

「ポケモンフォレスト」は、全長500メートルの森に住む“カントー地方”のポケモンたちを観察するエリアです。

森の入口あたりには「ピカチュウとイーブイのもり」が広がり、たくさんのピカチュウやイーブイが暮らしています。頬を寄せあったり、目を吊り上げて怒ったり、森を走り回っていたり……表情豊かなピカチュウとイーブイについつい目線が下がり、気付いたらしゃがみこんで観察していました。

押し戻したらダメだよ

モグリューやディグダなどじめんタイプのポケモンたちも。

器用にきのみを食べるモグリュー

じめんから目線を上げると、オニドリルとムックルが。とりポケモンとジェットコースター(よみうりランド内)なんて、ここでしか見られないコラボレーションではないでしょうか。

オニドリルに今にも突かれそう

動けないほどきのみをほおばるホシガリスがいるかと思えば……

欲しがりすぎ

どこかへ移動中のビッパたちに道を塞がれてしまいました。いったいどこへ――?

稲城市内にビッパが出没するかも

こちらのサイホーンの群れをかき分けて先に進みます。スタッフの方によると、このサイホーンたち、乗ってもいいそうです。ちなみに、ポケモンの種類によって質感も異なっているので、ぜひ触ってたしかめてみてください。

道を塞ぐサイホーン

突如、むくりと立ち上がるイワークが出現。ちなみにポケモンはほぼ原寸大で再現されているのだそう。迫力満点です。

リザードンとヒトカゲの親子でしょうか。ヒトカゲの小ささが際立って可愛い……!!

無邪気なヒトカゲとリザードン

キレイハナたちのにぎやかなフラワーガーデンを抜けると、「カヤツリタウン」へと出ます。

この記事で紹介したポケモンはほんの一部。「ポケモンフォレスト」にはもっと多くのポケモンが住んでいて、実際に訪れた人しか見られない風景が広がっています。そんなところに!? と思うようなところにもポケモンが潜んでいるので、見逃さないようしっかりと観察してくださいね。

なお、「ポケモンフォレスト」に入場するためには、「エリートトレーナーズパス(時間指定なし)」もしくは「トレーナーズパス(時間指定あり)」が必要となります。

また、「ポケモンの息づく森」をテーマにしたこのエリアは、トンネルや山道、階段など多彩な地形が再現されています。そのため、5歳以下の子どもや妊娠中の方、ベビーカーや車いすを利用している方などが入場できないので、ご注意ください。

