@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、3月に予定されるWBCに複数選手が参加予定となっている。昨季現役を引退したクレイトン・カーショー投手の電撃参戦も話題となっているが、その同投手が大谷との対戦に“NO”を突き付けたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

カーショーはロサンゼルス・エンゼルス時代（2018-2023）の大谷と通算で11打席対戦。無安打、4奪三振と完璧に封じ込めており、一見すると“お得意様”のようにも思える。

[sp_ad]

ただ、同メディアは「ジアスレチックのアンディ・マカロー記者によると、2026年大会で日米両チームが再戦する可能性が最も高いのは準決勝だが、カーショーは大谷と対戦する試合には出場しないとみているという」としつつ、「重要な試合でショウヘイに投げるつもりはない。今ここで断言しておく。今の彼なら、僕からとんでもない飛距離を叩き出すだろうからね」という本人のコメントを伝えている。

今大会のカーショーは、昨季ポストシーズンのようなリリーフ起用が主になるとみられるが、大谷との対戦が実現することは果たしてあるのだろうか。

【関連記事】

【了】