大谷翔平 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を巡り、ロサンゼルス・ドジャース内部に複雑な空気が漂っている。大谷翔平選手、山本由伸投手という主力2人が日本代表に名を連ねる中、球団側は負担への懸念を隠しきれていないという。スペイン紙『マルカ』のホセ・ロドリゲス記者が言及した。

ドジャース内では、主力選手がWBCに出場すること自体は尊重しつつも、シーズン直前に国際大会を戦うリスクを懸念する声が出ている。特に注目されているのが、大谷と山本という投打の柱だ。

山本の役割は比較的明確だ。複数試合での先発が想定されており、日本が決勝まで進めばエースとして大きな負担を担う可能性が高い。一方、大谷の起用法は現時点で定まっておらず、前回大会のように二刀流で起用されるのかは不透明だ。

日程面でも調整の難しさが際立つ。WBCに参加するドジャースの日本人投手陣は、2月11日（日本時間2月12日）までにスプリングトレーニングに合流する必要がある一方、日本代表は2月14日に宮崎でキャンプを開始する。

WBCで各国の代表に選手を派遣するドジャースについて、ロドリゲス氏は「デーブ・ロバーツ監督は、WBC終了後に新たなシーズン開幕に向けて準備しなければならない選手たちが、追加の負担に直面することについて懸念を隠せなかった」と言及した。

