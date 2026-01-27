@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会。今月30日には選考委員会が行われ、同大会に出場する32校が決定する。昨秋の地方大会の結果で、出場当確と目される高校がある一方、当落線上に位置する高校も存在する。今回は、同大会の出場校を予想していきたい。［1/7ページ］

北海道地区（1校）

北照（北海道）

[sp_ad]

北海道は、昨秋の北海道大会を優勝した北照の出場が決定的だ。

昨秋は北海、旭川実といった強豪校を立て続けに破り、決勝では白樺学園を2-0で撃破した。

北海道大会を1人で投げ抜いたエース・島田爽介投手に加え、明治神宮大会で先発マウンドに上がった最速149キロ右腕・中谷嘉希投手など、投手陣に定評がある。

[sp_ad]

センバツ出場が決まれば、2013年以来、13年ぶり6度目となる。

東北地区（3校）

花巻東（岩手）

八戸学院光星（青森）

東北（宮城）

[sp_ad]

東北地区は、東北大会を制した花巻東（岩手）、準優勝校の八戸学院光星（青森）が出場濃厚。

両校ともに各県1位で東北大会に進出するなど、安定した戦いを見せており、文句なしの選出となるだろう。

残る1枠は、東北大会ベスト4の東北（宮城）と聖光学院（福島）の一騎打ちとなるが、ここでは東北を予想する。

[sp_ad]

東北は初戦・日大東北（福島）戦で8-0と圧勝。準々決勝・日大山形（山形）戦は9-1と大差で勝利し、続く準決勝で優勝した花巻東に1-4で敗れている。

対して、聖光学院は同じく2勝を挙げたが、準決勝で八戸学院光星に0-7と大差で敗戦している。

一方、東北は宮城県大会の決勝戦で、仙台育英（宮城）に1-2で惜敗。聖光学院は東北大会の準決勝で仙台育英を4-1で破っている。

仙台育英を基準にすると、聖光学院に分があるように見えるが、選考ガイドラインでは「県大会についても参考とするが、選考委員が視察する地区大会の結果、内容を優先する」という記載がある。東北大会の結果、内容を考慮すると、東北が優勢となりそうだ。

3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会。今月30日には選考委員会が行われ、同大会に出場する32校が決定する。昨秋の地方大会の結果で、出場当確と目される高校がある一方、当落線上に位置する高校も存在する。今回は、同大会の出場校を予想していきたい。［2/7ページ］

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

関東・東京地区（6校）

帝京（東京）

山梨学院（山梨）

花咲徳栄（埼玉）

専大松戸（千葉）

佐野日大（栃木）

横浜（神奈川）

[sp_ad]

関東・東京地区は、東京都大会を制した帝京（東京）、関東大会4強の山梨学院（山梨）、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、佐野日大（栃木）の5校は当確と言えるだろう。

帝京は、強打で東京大会を勝ち上がり、2011年夏以来の甲子園が有力視される。

山梨学院、花咲徳栄、専大松戸、佐野日大はそれぞれ各県を1位で突破し、関東大会でも好成績をおさめた。

残る1枠は、東京都大会準優勝の関東第一（東京）、関東大会8強の横浜（神奈川）、浦和学院（埼玉）、駿台甲府、甲府工（ともに山梨）の争いとなるが、ここでは昨年のセンバツ王者・横浜を予想する。

[sp_ad]

横浜は、準決勝で専大松戸に2-4と僅差で破れた。一方、駿台甲府、甲府工はコールド負け、浦和学院は優勝した山梨学院に3-6、関東第一は帝京に4-8で敗戦。最も少ない点差で破れたのが、横浜だ。

また、横浜は神奈川県大会を1位突破。同県でセンバツ当確となっている高校はなく、地域性の観点からも優位と言える。

最速154キロ右腕の織田翔希投手や池田聖摩内野手、小野舜友内野手など、前年度の主力が残っており、地力も高い。

対抗馬は関東第一、浦和学院となるが、それぞれ帝京、花咲徳栄と同都県の高校が出場当確と目されていることから、横浜が一歩リードと予想した。

3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会。今月30日には選考委員会が行われ、同大会に出場する32校が決定する。昨秋の地方大会の結果で、出場当確と目される高校がある一方、当落線上に位置する高校も存在する。今回は、同大会の出場校を予想していきたい。［3/7ページ］

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

東海地区（3校）

中京大中京（愛知）

三重（三重）

大垣日大（岐阜）

[sp_ad]

東海地区は3枠が与えられ、東海大会を優勝した中京大中京（愛知）、同準優勝の三重（三重）は当確と言える。

中京大中京は激戦区・愛知を制し、東海大会でも初戦から14得点と強打で東海地区を制覇。

三重も県大会を優勝し、東海大会の決勝戦では延長タイブレークの接戦を演じた。この2校は、順当に選出されるだろう。

[sp_ad]

残る1枠は東海大会4強の大垣日大（岐阜）と聖隷クリストファー（静岡）のいずれかが予想されるが、ここでは大垣日大が優勢と考える。

大垣日大は、岐阜県大会を優勝すると、東海大会では東邦に8-2で快勝。優勝した中京大中京にも4-6と拮抗した試合展開を見せた。

[sp_ad]

一方、聖隷クリストファーは昨夏の甲子園で好投した高部陸投手を擁するも、東海大会の準決勝・三重戦で2-10と手痛い敗戦を喫した。東海大会の結果や内容を踏まえると、大垣日大に分がありそうだ。

2021年秋には東海大会を準優勝しながらも、翌年のセンバツ甲子園ではまさかの落選となった聖隷クリストファー。奇しくも、当時4強ながらセンバツ出場を決めた大垣日大との争いとなった。再びサプライズはあるのか、注目が集まる。

北信越地区（2校）

帝京長岡（新潟）

日本文理（新潟）

[sp_ad]

北信越大会優勝の帝京長岡、準優勝の日本文理（ともに新潟）と、県勢2校のセンバツ出場が有力視されている。

帝京長岡は、新潟県大会準決勝・日本文理に破れて県3位に終わったが、北信越大会でリベンジに成功。センバツ出場が決まれば、春夏通じて初の甲子園出場となる。

日本文理は、新潟県大会を優勝。北信越大会は準優勝となったが、決勝は4-5と接戦を演じるなど、実力は拮抗していた。新潟県から2校の出場となるが、順当に選出されるだろう。

[sp_ad]

対抗馬は北信越大会4強の星稜（石川）、敦賀気比（福井）が候補となるが、サプライズは起きるのか。

3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会。今月30日には選考委員会が行われ、同大会に出場する32校が決定する。昨秋の地方大会の結果で、出場当確と目される高校がある一方、当落線上に位置する高校も存在する。今回は、同大会の出場校を予想していきたい。［4/7ページ］

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

近畿地区（6校）

神戸国際大付（兵庫）

智弁学園（奈良）

大阪桐蔭（大阪）

滋賀学園（滋賀）

東洋大姫路（兵庫）

近江（滋賀）

[sp_ad]

近畿地区は、近畿大会の上位4チームである神戸国際大付（兵庫）、智弁学園（奈良）、大阪桐蔭（大阪）、滋賀学園（滋賀）が当確。昨年のセンバツでは大阪勢が98年ぶりに未出場となったが、大阪桐蔭が近畿大会4強に進出し、出場を手繰り寄せている。

残る2枠は、近畿大会8強の東洋大姫路（兵庫）、近江（滋賀）、天理、橿原学院（ともに奈良）が候補となるが、ここでは近江と東洋大姫路を予想する。

近江は、滋賀県大会を1位で勝ち上がり、近畿大会の初戦は市尼崎に9-1で快勝。準々決勝で県大会では勝利していた滋賀学園に1-2と僅差で敗れた。近畿4強チームと実力は拮抗しており、優勢とみられる。

[sp_ad]

東洋大姫路は、兵庫3位で近畿大会進出となったが、準優勝の智弁学園に9回まで同点と接戦を演じた末、5-6で敗れている。

一方で、奈良2位の天理は、準決勝で大阪桐蔭に0-10とコールド負け。準決勝の内容が選考に大きな影響を与えそうだ。

奈良3位の橿原学院は、準々決勝で優勝した神戸国際大付に0-3と僅差での敗戦。しかし、同試合ではノーヒットノーランを喫し、初戦の龍谷大平安（京都）戦でも3得点と、打撃力にやや課題が残る。

近畿大会での結果、内容を考慮すると、近江と東洋大姫路がわずかな差で上回ると予想した。

3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会。今月30日には選考委員会が行われ、同大会に出場する32校が決定する。昨秋の地方大会の結果で、出場当確と目される高校がある一方、当落線上に位置する高校も存在する。今回は、同大会の出場校を予想していきたい。［5/7ページ］

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

中国地区（2校）

崇徳（広島）

高川学園（山口）

[sp_ad]

中国地区は、中国大会優勝の崇徳（広島）、準優勝の高川学園（山口）が有力だろう。

崇徳は、広島2位で中国大会に進出し、同大会を制覇。1993年春以来の甲子園出場を手繰り寄せている。

中国大会ではエース・徳丸凜空投手が1人で投げ抜き、33イニングを1失点と大車輪の活躍を見せた。

[sp_ad]

準優勝の高川学園は、山口4位で中国大会に進んだが、同大会で3勝を挙げて準優勝。旧チームからエースを担う木下瑛二投手ら注目選手を擁する。

選出が決まれば、1984年以来2度目のセンバツ出場となる。

四国地区（2校）

英明（香川）

阿南光（徳島）

[sp_ad]

四国地区の2枠は、四国大会優勝の英明（香川）が確実。そして、同準優勝の阿南光（徳島）も有力の状況だ。

英明は、好左腕・冨岡琥希投手を中心に四国大会4試合を2失点以内に抑えるなど、ディフェンス面が光る。四国大会の決勝は7-2と快勝しており、文句なしの選出となりそうだ。

準優勝の阿南光は、徳島県大会を制覇。四国大会も順調に勝ち進んだが、決勝は7失点を喫し、準決勝・藤井（香川）戦は6-5と接戦だった。やや課題が残る戦いとなったものの、準優勝という結果を鑑みれば、順当に選出されるだろう。

[sp_ad]

対抗馬は、四国ベスト4の明徳義塾（高知）だ。高知県大会を優勝し、四国大会の準決勝では優勝した英明と1-2の接戦を演じている。

名門のサプライズ選出はあるのか、目が離せない地区の1つとなっている。

3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会。今月30日には選考委員会が行われ、同大会に出場する32校が決定する。昨秋の地方大会の結果で、出場当確と目される高校がある一方、当落線上に位置する高校も存在する。今回は、同大会の出場校を予想していきたい。［6/7ページ］

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

九州地区（4校＋明治神宮大会1校）

九州国際大付（福岡）

長崎日大（長崎）

神村学園（鹿児島）

熊本工（熊本）

沖縄尚学（沖縄）

[sp_ad]

九州地区は通常の4枠に加え、九州国際大付（福岡）が明治神宮大会を優勝したことで、プラス1枠を得た。

まずは昨秋の覇者・九州国際大付、九州大会準優勝の長崎日大（長崎）、同4強の神村学園（鹿児島）、熊本工（熊本）は確実と言えるだろう。4校ともに各県を1位で通過し、当確と言える内容だ。

残る1枠は、8強の沖縄尚学、ウェルネス沖縄（ともに沖縄）、小林西（宮崎）、長崎西（長崎）が争う展開となるが、ここでは昨夏の甲子園を制した沖縄尚学を予想する。

[sp_ad]

沖縄尚学は、沖縄県大会を1位で勝ち上がり、九州大会の初戦は完封勝利。準々決勝で神村学園に1-4で敗れたが、末吉良丞投手、新垣有紘投手ら全国トップクラスの投手陣が光る。

ウェルネス沖縄は、沖縄県大会の決勝戦で沖縄尚学に敗戦。九州大会の準決勝では熊本工に1-6で敗れており、沖縄県勢では沖縄尚学に分があると言える。

長崎西は、準々決勝で優勝した九州国際大付に0-5で敗戦。同県の長崎日大がセンバツ出場を確実にしていることから、地域性の観点でやや不利になる。

小林西は宮崎県大会を1位で勝ち上がり、九州大会の準々決勝では長崎日大に1-4と善戦。わずかな差ではあるが、投手陣など総合力で判断すると、沖縄尚学の選出とした。

3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会。今月30日には選考委員会が行われ、同大会に出場する32校が決定する。昨秋の地方大会の結果で、出場当確と目される高校がある一方、当落線上に位置する高校も存在する。今回は、同大会の出場校を予想していきたい。［7/7ページ］

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

[sp_ad]

21世紀枠（2校）

名取北（宮城）

郡山（奈良）

[sp_ad]

21世紀枠は士別翔雲（北海道）、名取北（宮城）、上尾（埼玉）、四日市（三重）、若狭（福井）、郡山（奈良）、山口鴻城（山口）、高知農（高知）、長崎西（長崎）の9校が候補に挙がっている。極めて難しい予想になるが、今回は、名取北と郡山を予想する。

名取北は1979年創立の公立校で、これまでに甲子園出場経験はない。

それでも、昨秋の宮城県大会で3位に入り、東北大会に初出場。東北大会は初戦敗退となったが、鶴岡東を相手に1-3と善戦した。

[sp_ad]

2011年の東日本大震災以降、名取市の海岸防災林の再生プロジェクトに参加するなど、取り組みが評価されている。

郡山は、県内有数の進学校。春夏合わせて12回の甲子園出場を誇るが、2000年夏を最後に甲子園から遠ざかっている。

それでも、昨秋は奈良県大会の準決勝に進出し、3位決定戦で惜敗。練習メニューなど、生徒主体で取り組む姿勢が評価されている。

昨年は21世紀枠の選出経験がない県から壱岐（長崎）、横浜清陵（神奈川）の2校が選出された。奈良は21世紀枠の選出がなく、昨年の流れも考慮すると、追い風となりそうだ。

【了】